First Tractor Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die First Tractor schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 6,31 % aus, was 0,02 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,33 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte über den analysierten Zeitraum von 14 Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen First Tractor. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. First Tractor weist mit einem Wert von 6,2 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 48,24, was einer Unterbewertung um 87 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Aktie der First Tractor als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die First Tractor-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 15,69 und ein Wert für den RSI25 von 29,17, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

