First Tractor Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktie von First Tractor bietet derzeit eine Dividendenrendite von 6,31 %. Im Vergleich zur Branchendurchschnitt von Maschinen ist dies nur leicht niedriger, um 0,03 Prozentpunkte. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt aktuell 22,45 Punkte an, was darauf hinweist, dass First Tractor überverkauft ist, und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 dagegen zeigt keine Überkäufe oder -verkäufe und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier von First Tractor ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von First Tractor mit 36,9 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -5,08 Prozent. Dadurch wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der Schlusskurs von 4,9 HKD deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 4,34 HKD über dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird First Tractor auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.