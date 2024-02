First Tractor Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet grundsätzlich auf eine preisgünstige Aktie hin. First Tractor weist ein KGV von 6,2 auf, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Dividendenrendite der First Tractor-Aktie beträgt 6,31 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der First Tractor bei 4,27 HKD, während der aktuelle Kurs bei 5,78 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +35,36 Prozent und zum GD50 +15,83 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger hat ebenfalls Einfluss auf den Aktienkurs. Laut unserer Analysten waren die Kommentare zu First Tractor auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Auf dieser Grundlage wird die Aktie auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.