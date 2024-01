First Tractor Aktie: Jubelschreie!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der First Tractor Aktie bei 5,01 HKD liegt, was einer Abweichung von +13,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Abweichung zum GD200 jedoch +20,14 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung und Einschätzungen bezüglich First Tractor hin. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die angesprochenen Themen waren größtenteils positiv. Aus charttechnischer Sicht und basierend auf der Anlegerstimmung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die First Tractor-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (34) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (37,43) führen zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" und der "Maschinen"-Branche liegt die Rendite der First Tractor Aktie deutlich über dem Durchschnitt. Mit einer Rendite von 36,9 Prozent im Vergleich zu -5,26 Prozent in der "Maschinen"-Branche wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.