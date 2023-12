First Tractor Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) von First Tractor liegt bei 8,57, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeodnet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von First Tractor mit einem Wert von 6,2 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche (47,46) um 87 Prozent niedriger bewertet, was auf eine Unterbewertung hinweist und somit aus fundamentaler Sicht die Einstufung als "Gut" ergibt.

Hinsichtlich der Dividende ist First Tractor mit einer Ausschüttung von 6,31 % nur leicht niedriger bewertet als der Branchendurchschnitt von 6,34 %, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat First Tractor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,9 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,48 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +40,38 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von First Tractor um 40,7 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren Überperformance und somit zu einem "Gut"-Rating führt.