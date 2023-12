First TractorADR Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die First Tractor-Aktie zeigt einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der 32,37 beträgt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für First Tractor basierend auf dem RSI.

In Bezug auf den Aktienkurs hat First Tractor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,9 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -2,16 Prozent gefallen, was bedeutet, dass First Tractor um +39,07 Prozent besser abschneidet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,18 Prozent hatte, liegt First Tractor um 39,08 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Tractor liegt derzeit bei 6,2 Euro, was 87 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 48. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die Dividendenrendite von First Tractor liegt bei 6,31 Prozent und ist damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,30 Prozent. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.