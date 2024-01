First TractorADR Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Diskussionen über First Tractor in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Entwicklungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Die Aktie von First Tractor wird daher bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt First Tractor mit einer Rendite von 36,9 Prozent deutlich darüber. Die Branche "Maschinen" kommt auf eine mittlere Rendite von -5,26 Prozent. Auch hier liegt First Tractor mit 42,16 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Tractor liegt mit einem Wert von 6,2 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 87 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 47. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die First Tractor-Aktie beträgt aktuell 34. Das Wertpapier wird daher weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral (Wert: 37,43). Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die First Tractor-Aktie.