First Tin Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die First Tin-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für First Tin liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 91,67 ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde neutral über First Tin diskutiert. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 6,54 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,5 GBP liegt, was zu einer Abweichung von -31,19 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Abweichung von -5,26 Prozent und führt daher ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt erhält die First Tin-Aktie somit auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Schlecht"-Rating.