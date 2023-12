First Tin Aktie: So geht’s nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen mit den Gesamtbewegungen in Beziehung gesetzt werden. Der RSI von First Tin liegt bei 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 31 für First Tin, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Schlecht" vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen zeigt, dass die Marktteilnehmer grundsätzlich positiv gegenüber First Tin eingestellt sind. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält First Tin daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen. Für First Tin wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die First Tin-Aktie auf basis trendfolgender Indikatoren unterschiedlich bewertet wird. Der längerfristige gleitende Durchschnitt von 200 Handelstagen liegt bei 6,73 GBP, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4,75 GBP liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,96 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird First Tin auf basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

First Tin kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich First Tin jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Tin-Analyse.

First Tin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...