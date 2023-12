First Tin Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse der First Tin-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 6,66 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,75 GBP, was einem Rückgang um 28,68 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,89 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um 2,86 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt positiv eingeschätzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über First Tin. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die First Tin-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält First Tin daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.