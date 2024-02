First Tin Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten hat die Aktie von First Tin eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz gezeigt und wird daher neutral eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einer weiteren neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI von First Tin in den letzten 7 Tagen liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist und somit eine schlechte Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. Aktuell gibt es weder besonders positive noch negative Stimmungen in den sozialen Medien bezüglich First Tin, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In der technischen Analyse erhält First Tin eine schlechte Bewertung, da der aktuelle Kurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine negative Abweichung, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Insgesamt wird First Tin daher aufgrund verschiedener Faktoren wie Diskussionsintensität, Relative Strength Index, Anleger-Sentiment und technischer Analyse mit einer neutralen bis schlechten Bewertung eingeschätzt.