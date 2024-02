First Tellurium Aktie: Lieber erstmal halten!

In den letzten Wochen wurde bei First Tellurium eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den sozialen Medien negative Auffälligkeiten registriert wurden. Auch die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen nahm ab, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der First Tellurium bei 0,11 CAD verortet. Da der Aktienkurs bei 0,09 CAD lag und somit einen Abstand von -18,18 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 0,09 CAD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die First Tellurium-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft gilt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die First Tellurium-Aktie daher eine schlechte Bewertung für diesen Punkt der Analyse.