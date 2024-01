First Sponsor Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert der First Sponsor-Aktie liegt bei 100, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 60, was eine "Neutral"-Einstufung für die letzten 25 Tage bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der First Sponsor bei 1,23 SGD verläuft. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 1,2 SGD lag und somit einen Abstand von -2,44 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 1,2 SGD ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Bezüglich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der First Sponsor-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für First Sponsor.

Die Anleger-Stimmung bei First Sponsor in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren ein "Neutral"-Rating für die First Sponsor-Aktie.