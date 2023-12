First Solar wird immer uninteressanter …

Der Stimmung und Buzz rund um die Aktien von First Solar ist ein wichtiger Indikator, der neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von First Solar wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich eine "Gut"-Bewertung ableiten lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für First Solar weist hingegen eine Veränderung zum Negativen auf, was einem "Schlecht"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von First Solar bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat First Solar im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,76 Prozent erzielt, was 8,96 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 5,73 Prozent, und First Solar liegt aktuell 3,03 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde First Solar von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ermöglicht die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral". Die Redaktion hat außerdem 7 Schlecht-Signale herausgefiltert und ordnet dieser Auswertung daher eine "Schlecht" Empfehlung zu, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Messung der Anleger-Stimmung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von First Solar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,64 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".