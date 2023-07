First Solar erwartet starke Quartalszahlen: Umsatzanstieg um +34,40% prognostiziert

In 100 Tagen wird First Solar, ein Unternehmen mit Sitz in Tempe, Arizona, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung des Aktienkurses im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 18,04 Mrd. EUR erwartet man gespannt die Veröffentlichung der Quartalszahlen von First Solar. Analysten prognostizieren derzeit einen deutlichen Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte First Solar einen Umsatz von 560 Mio. EUR, während nun ein Anstieg um +34,40 Prozent auf 896,18 Mio. EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +647,80% auf -5,85 Mio. EUR fallen.

Für das Gesamtjahr sind die Analysten eher optimistisch gestimmt und erwarten...