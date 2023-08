First Solar erwartet deutlichen Umsatzanstieg: Quartalsbilanz wird Spannung für Aktionäre erhöhen

First Solar ist ein Unternehmen mit Sitz in Tempe, Arizona, das sich auf die Produktion von Solarzellen und Solarmodulen spezialisiert hat. Das Unternehmen wird in 73 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen und Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse.

Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass First Solar im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 570,25 Millionen Euro, während jetzt ein Sprung um 28,10 Prozent auf 869,29 Millionen Euro erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verbessern und voraussichtlich um 610,90 Prozent auf -6,27 Millionen Euro fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch gestimmt und prognostizieren einen Umsatzanstieg von 33,40 Prozent sowie einen...