First Solar erwartet beeindruckenden Umsatzsprung: Quartalsbilanz könnte Anleger begeistern

In 90 Tagen wird das Unternehmen First Solar aus den Vereinigten Staaten seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Zahlen präsentiert werden und wie sich die First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer momentanen Marktkapitalisierung von rund 19 Milliarden Euro wartet der Markt gespannt auf die neuen Quartalszahlen. Aktuell gehen Analysten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 betrug der Umsatz noch 565,22 Millionen Euro. Nun wird mit einem Anstieg um 34,40 Prozent auf 904,53 Millionen Euro gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um beeindruckende 660,90 Prozent sinken auf -5,81 Millionen Euro.

Die Analysten zeigen sich auch auf Jahressicht...