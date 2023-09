First Solar erwartet beeindruckenden Umsatzanstieg in der Quartalsbilanz: Prognosen und Aktienentwicklung

First Solar, ein Unternehmen mit Sitz in Tempe, Vereinigte Staaten, wird in 37 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von First Solar 17,63 Milliarden Euro. Alle Augen sind auf das Ergebnis gerichtet – Analysten prognostizieren einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 586,42 Millionen Euro. Nun wird ein Anstieg um beeindruckende +22,80 Prozent auf 856,93 Millionen Euro erwartet. Gleichzeitig soll sich der bisherige Verlust verringern und voraussichtlich um +569,60 Prozent auf -6,85 Millionen Euro sinken.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten...