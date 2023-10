First Solar: Umsatzprognose für das 4. Quartal kündigt Sprung auf 1,88 Mrd. EUR an

In 144 Tagen wird das Unternehmen First Solar seine Quartalszahlen für das 4. Quartal bekannt geben. Die Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Laut Datenanalyse wird ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im letzten Jahr erzielte First Solar einen Umsatz von 948,46 Mio. EUR, während nun ein Sprung auf 1,88 Mrd. EUR (+98,01 %) prognostiziert wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich bei -345,30 Tsd. EUR (-1,97 Tsd.% ) liegen.

Auf Jahressicht sind die Analysten ebenfalls positiv gestimmt: Der Umsatz soll um +98,01 % steigen oder fallen und der Gewinn soll sich auf -2,00 Mio. EUR (-1,97 Tsd.% ) belaufen im Vergleich zu -41,41 Mio.EUR im Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie steigt auf -1,26 EUR im Jahresvergleich.

Es ist interessant zu beobachten...