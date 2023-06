First Solar: Umsatz- und Gewinnprognosen steigen vor Quartalsbilanz-Präsentation an

In gut drei Wochen ist es soweit: Das US-amerikanische Unternehmen First Solar wird seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal vorlegen. Für Aktionäre ist das natürlich ein spannendes Ereignis. Denn wie wird sich der Umsatz und der Gewinn im Vergleich zum Vorquartal entwickeln? Und wie steht es um die Performance der First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens satte 17,91 Mrd. Euro – eine stattliche Summe. Doch was erwartet uns genau, wenn die neuen Zahlen veröffentlicht werden? Analysten gehen davon aus, dass sich der Umsatz im Vergleich zum letzten Quartal deutlich verbessert hat. Im zweiten Quartal 2022 lag dieser bei 566,81 Mio. Euro, doch jetzt wird mit einem Anstieg von beachtlichen 16,40 Prozent auf 659,64 Mio. Euro gerechnet. Auch beim Gewinn sieht es positiv...