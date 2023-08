First Solar: Starke Prognosen und möglicher Umsatzsprung von +28,40% im nächsten Quartal

First Solar konnte in den letzten Jahren eine starke Entwicklung verzeichnen. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Tempe, Arizona hat, ist ein führender Anbieter von Solartechnologie und erzielte im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 570,69 Mio. EUR.

Die Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich die Zahlen im aktuellen Quartal verbessern werden. Sie prognostizieren einen Umsatzsprung um +28,40% auf 872,10 Mio. EUR und einen Rückgang des Verlustes um +617,40% auf -6,22 Mio. EUR.

Auch für das gesamte Jahr sind die Aussichten positiv: Der Umsatz soll um +33,90% steigenfallen und der Gewinn wird voraussichtlich -5,01 Mio. EUR betragen.

Diese Prognosen haben bereits Auswirkungen auf den Aktienkurs gehabt. In den letzten 30 Tagen stieg der Kurs um +2,77%. Die Analysten schätzen daher auch für die nächsten Monate ein...