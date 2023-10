First Solar: Spannung vor Quartalsbilanz - Erwartung deutlicher Umsatzsteigerung und sinkendem Verlust

ARTIKEL:

In knapp 137 Tagen wird das amerikanische Unternehmen First Solar seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorstellen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen in Aussicht stehen und wie sich die First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von First Solar beträgt derzeit rund 16,64 Milliarden Euro. Das Unternehmen wird in 137 Tagen die neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Die aktuellen Prognosen der Analystenhäuser deuten auf ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal hin. Im vierten Quartal 2022 erzielte First Solar einen Umsatz von 950,17 Millionen Euro, während nun mit einem Anstieg um +98,61 Prozent auf 1,89 Milliarden Euro gerechnet wird. Der bisherige Verlust soll...