First Solar: Spannung vor Präsentation der Quartalszahlen und erwartetem Umsatzsprung um 22,80%

In knapp einem Monat wird das US-amerikanische Unternehmen First Solar seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von First Solar beträgt derzeit 17,34 Mrd. EUR. Die Vorstellung der neuen Quartalszahlen ist für viele Aktionäre und Analysten von großer Bedeutung. Laut aktuellen Datenanalysen wird damit gerechnet, dass First Solar im Vergleich zum Vorquartal einen starken Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 586,42 Mio. EUR, nun wird mit einem Plus von 22,80 Prozent auf 856,93 Mio. EUR gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um beeindruckende 569,60 Prozent verringern und -6,85 Mio. EUR betragen.

Für das...