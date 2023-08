First Solar: Spannende Quartalsbilanz erwartet - Umsatzprognose mit +27,10% Anstieg

Bereits seit einiger Zeit steht das First Solar Unternehmen mit Sitz in Tempe, Vereinigte Staaten im Rampenlicht der Anleger. In 64 Tagen wird die Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorgelegt. Doch wie sehen die Umsatz- und Gewinnzahlen aus? Und wie entwickelt sich die First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Derzeit können sich Aktionäre über eine Marktkapitalisierung von beeindruckenden 18,02 Mrd. EUR freuen. Die neue Quartalsbilanz sorgt nun für Spannung bei Aktionären und Analysten gleichermaßen. Laut daten analyse wird erwartet, dass First Solar im Vergleich zum Vorquartal einen starken Umsatzanstieg verzeichnen kann. Im 3. Quartal des vergangenen Jahres betrug der Umsatz noch 578,49 Mio. EUR, nun wird ein Sprung um +27,10 Prozent auf 875,02 Mio. EUR prognostiziert.

Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und...