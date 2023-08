First Solar Quartalszahlen Vorschau: Umsatzwachstum und Gewinnrückgang erwartet

ARTIKEL:

Das Unternehmen First Solar mit Sitz in Tempe, USA wird in 81 Tagen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 19,65 Mrd. Euro rückt der Tag der Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen immer näher. Analysten und Investoren fiebern diesem Ereignis entgegen. Laut Datenanalyse gehen Experten aktuell von einem deutlichen Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 konnte First Solar einen Umsatz von 570,69 Mio. Euro erzielen, während nun ein Anstieg um +28,40 Prozent auf 872,10 Mio. Euro erwartet wird. Auch beim bisherigen Verlust zeichnet sich eine positive Veränderung ab mit einem voraussichtlichen Rückgang um +617,40...