First Solar Quartalszahlen-Vorschau: Umsatzsteigerung und Aktienkursprognose im Fokus

IN 142 Tagen wird das Unternehmen First Solar seine Quartalszahlen für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von First Solar liegt derzeit bei 16,73 Mrd. EUR. Die Investoren und Analysten warten gespannt auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass First Solar im vierten Quartal einen Umsatz von 1,91 Mrd. EUR erzielt, was einem Anstieg von +100,33% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um -1,97 Tsd.% auf -347,71 Tsd. EUR fallen.

Für das gesamte Jahr zeigen sich die Analysten optimistisch: Der Umsatz soll um +100,33% steigenfallen und der Gewinn voraussichtlich bei -2,02 Mio. EUR liegen (+1,97 Tsd.% im Vergleich zum...