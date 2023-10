First Solar: Quartalszahlen-Vorhersage weist hohe Spannung auf - Erwarteter Umsatzanstieg von +96,24%

ARTIKEL:

In 135 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen First Solar seine Quartalszahlen für das vierte Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Auch die Entwicklung der First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr steht im Fokus.

Mit aktuell 16,52 Mrd. EUR Marktkapitalisierung erwartet die Börse gespannt die Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen von First Solar in 135 Tagen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind auf das Ergebnis gespannt. Laut Datenauswertung erwarten Analystenhäuser ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal des Jahres 2022 erzielte First Solar einen Umsatz von 943,45 Mio. EUR – jetzt wird ein Anstieg um beeindruckende +96,24 Prozent auf 1,85 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll sich...