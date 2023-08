First Solar Quartalszahlen: Umsatzsteigerung und Gewinnerwartungen steigern Aktienkurs

ARTIKEL:

In nicht einmal zwei Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen First Solar mit Sitz in Tempe seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung des Aktienkurses im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell steht die First Solar-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 17,45 Mrd. EUR. Kurz bevor der Markt öffnet, werden die neuen Quartalszahlen präsentiert, auf die Aktionäre und Analysten gespannt warten. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um +27,10 Prozent auf 875,50 Mio. EUR steigen wird. In Q3 2022 lag der Umsatz noch bei 578,81 Mio. EUR. Auch der bisherige Verlust soll sich reduzieren und voraussichtlich um +593,50% auf -6,52 Mio. EUR fallen.

