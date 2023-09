First Solar Quartalszahlen: Umsatzsprung und Gewinnsteigerung erwartet, Unsicherheit bei Anlegern

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen First Solar aus Tempe, USA seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Anleger und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die First Solar Aktie, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 18,13 Mrd. EUR, wird in 45 Tagen die neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Experten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 586,29 Mio. EUR. Nun wird ein Sprung um +27,00 Prozent auf 885,93 Mio. EUR erwartet. Auch der Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +591,30% auf -6,63 Mio. EUR fallen.

Auf Jahresbasis prognostizieren Analysten ein deutliches Umsatzwachstum von +33,80...