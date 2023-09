First Solar Quartalszahlen in Sicht: Analystenprognose verspricht Umsatz- und Gewinnsteigerung

In knapp einem Monat wird das amerikanische Unternehmen First Solar mit Sitz in Tempe seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse und fragen sich, mit welchem Umsatz und Gewinn zu rechnen ist. Auch die Entwicklung der First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird interessiert verfolgt.

Die Marktkapitalisierung von First Solar beträgt derzeit 18,02 Milliarden Euro. In 39 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum vorherigen Quartal stark steigen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 586,42 Millionen Euro – nun wird ein Plus von 22,80 Prozent erwartet, was einem Umsatz von 856,93 Millionen Euro entspricht. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und...