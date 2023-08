First Solar Quartalszahlen: Erwartungen an Umsatzplus und verringerte Verluste

Nämlich bei 189,10 EUR. Sollte der Kurs dieses Niveau erreichen, könnte es zu einer Erholungsbewegung kommen. Auf der Oberseite könnte hingegen ein Widerstand bei 205,60 EUR liegen. Hier könnte es zu Gewinnmitnahmen der Anleger kommen.

Fazit: Die neuen Quartalszahlen von First Solar werden mit Spannung erwartet. Analysten rechnen mit einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal und einem verringerten Verlust. Auf Jahressicht zeigen sich die Experten ebenfalls optimistisch und prognostizieren steigende Umsätze sowie einen niedrigeren Verlust pro Aktie. Aktionäre sollten die Charttechnik im Blick behalten und auf mögliche Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus achten.

(Please note: This text does not constitute investment advice and is for informational purposes only.)