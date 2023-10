First Solar Quartalszahlen: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg könnte Aktie auf neues Hoch befördern

In knapp 139 Tagen wird das in Tempe, Vereinigte Staaten ansässige Unternehmen First Solar seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der First Solar Aktie liegt bei 16,58 Mrd. EUR. Kurz vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Die Analystenschätzungen gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal ein starkes Umsatzplus geben wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte First Solar einen Umsatz von 946,66 Mio. EUR, nun wird ein Anstieg um +97,37 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und...