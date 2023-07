First Solar Quartalszahlen in 104 Tagen: Analysten erwarten starkes Umsatzplus trotz negativem Trend

In 104 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen First Solar seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich reduzieren. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen einen leichten Rückgang verzeichnet.

Die Analystenschätzungen für das kommende Jahr sind eher optimistisch. Der Umsatz soll steigen, während der Gewinn weiterhin leicht negativ bleiben wird im Vergleich zum Vorjahr. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, könnten auf Basis dieser Schätzungen einen Gewinn erzielen.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend bei First Solar. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

