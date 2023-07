First Solar Quartalszahlen in 101 Tagen: Erwarteter Umsatzanstieg und Aktienentwicklung

In genau 101 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen First Solar seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen zu rechnen ist. Zudem interessiert es alle, wie sich die First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung der First Solar Aktie auf 18,03 Milliarden Euro. Anhand dieser Zahl kann man erahnen, wie hoch das Interesse und die Spannung bezüglich der kommenden Quartalszahlen sind. Laut aktuellen Analysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im dritten Quartal des Vorjahres betrug der Umsatz von First Solar noch 559,69 Millionen Euro – jetzt wird ein Anstieg um +34,40 Prozent auf 895,68 Millionen Euro prognostiziert. Auch der bisherige...