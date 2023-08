First Solar Quartalsbilanz: Umsatzsprung und Gewinnverbesserung erwartet

In knapp zwei Monaten wird das in Tempe, USA ansässige Unternehmen First Solar seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Außerdem interessiert viele, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die First Solar Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 18,00 Mrd. EUR und die Veröffentlichung der Quartalszahlen steht kurz bevor. Analysten prognostizieren laut einer aktuellen Datenanalyse ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 577,86 Mio. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +27,10 Prozent auf 874,07 Mio. EUR gerechnet. Der bisherige Verlust soll ebenfalls spürbar reduziert werden und voraussichtlich um +600,00% auf -6,45 Mio. EUR...