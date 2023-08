First Solar: Quartalsbilanz Prognose – Umsatzsteigerung und Gewinnwachstum erwartet

ARTIKEL:

In weniger als 70 Tagen wird das Unternehmen First Solar seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal veröffentlichen. Aktionäre warten gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 19,57 Mrd. EUR sind die Erwartungen hoch. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark ansteigen wird. Im 3. Quartal des letzten Jahres erwirtschaftete First Solar einen Umsatz von 576,67 Mio. EUR und es wird erwartet, dass dieser um beeindruckende +28,40 Prozent auf 881,23 Mio. EUR steigen wird. Auch der bisherige Verlust soll sich deutlich reduzieren und voraussichtlich um +613,00% auf -6,32 Mio. EUR fallen.

Für das Gesamtjahr sind die Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um...