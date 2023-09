First Solar Quartalsbilanz in 50 Tagen: Umsatzprognosen und Aktienrenditen im Fokus

In 50 Tagen ist es soweit: Das in Tempe, Vereinigte Staaten ansässige Unternehmen First Solar wird seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Spannend wird es vor allem für die Aktionäre sein, denn wie werden sich Umsatz und Gewinnzahlen entwickeln? Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie sich die First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beachtliche 18,47 Milliarden Euro. Nun sind alle gespannt auf das Ergebnis der bevorstehenden Quartalszahlenpräsentation an der Börse in nur noch 50 Tagen. Ersten Prognosen zufolge erwarten Analysten eine starke Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorquartal. Während First Solar im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 583,59 Millionen Euro erreichte, wird nun mit einem Anstieg um beeindruckende +27,00...