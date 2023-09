First Solar Quartalsbilanz in 34 Tagen: Erwartung einer Umsatzsteigerung um 22,80%

ARTIKEL:

Nur noch 34 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalsbilanz von First Solar, dem Unternehmen mit Hauptsitz in Tempe, Vereinigte Staaten. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie wird sich die First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 17,34 Mrd. EUR steht die First Solar Aktie kurz vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse rechnen die Analystenhäuser mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte First Solar einen Umsatz von 586,42 Mio. EUR und es wird erwartet, dass dieser nun um +22,80 Prozent auf 856,93 Mio. EUR steigt. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +569,60% auf -6,85 Mio. EUR fallen.

