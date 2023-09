First Solar Quartalsbericht: Erwarteter Umsatzsprung und Gewinnsteigerung trotz negativem Kurstrend

ARTIKEL:

Die Spannung steigt, denn in 29 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen First Solar aus Tempe seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 16,96 Milliarden Euro rücken die neuen Quartalszahlen immer näher. Analysten und Aktionäre erwarten gebannt das Ergebnis. Experten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im dritten Quartal 2022 erwirtschaftete First Solar einen Umsatz von 590,19 Millionen Euro. Nun wird ein Umsatzsprung um starke 22,80 Prozent auf 862,45 Millionen Euro erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um beeindruckende 569,60 Prozent...