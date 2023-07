First Solar Prognose: Erwarteter Umsatzzuwachs von 34,40% in Q3, Aktienkurs steigt um +15,45%

103 Tage bis zur Präsentation der Quartalszahlen: Wie performt First Solar im Vergleich zum Vorjahr?

In 103 Tagen wird das Unternehmen First Solar, mit Sitz in Tempe, USA, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Gemäß den aktuellen Datenanalysen und Prognosen der Analystenhäuser wird ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von First Solar noch 570,88 Mio. EUR. Nun wird ein Anstieg um +34,40 Prozent auf 913,59 Mio. EUR prognostiziert. Der bisherige Verlust soll sich ebenfalls ändern und voraussichtlich um +647,80% auf -5,97 Mio. EUR fallen.

Die Jahresprognose zeigt eine positive Entwicklung des Umsatzes um +31,90 Prozent sowie des Gewinns um +1,86 Tsd. Prozent auf -4,81 Mio....