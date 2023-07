First Solar: Optimistische Prognosen vor der Präsentation der Quartalszahlen - erwarteter Umsatzsprung von +34,40%

Das US-Unternehmen First Solar mit Sitz in Tempe wird in 109 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Die Investoren sind gespannt, welche Umsätze und Gewinne sie erwarten können und wie sich die First Solar-Aktien im Vergleich zum Vorjahr entwickeln.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 18,80 Mrd. EUR ist die First Solar-Aktie ein vielbeachteter Wert an der Börse. In Kürze werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht und Analysten sowie Investoren sind auf das Ergebnis gespannt. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 578,18 Mio. EUR, während nun ein Sprung von +34,40 Prozent auf 925,06 Mio. EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich...