First Solar Inc. übernimmt Evolar – Ist das der Durchbruch?

First Solar Inc.(ISIN: US3364331070), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Dünnschicht-Photovoltaik (PV), hat Evolar AB, einen europäischen Marktführer in der Perowskit-Technologie, übernommen. Ziel der Übernahme ist es, die Entwicklung hocheffizienter Tandem-Solarmodule voranzutreiben. Durch die Kombination des Know-hows von Evolar mit den F&E-Kapazitäten und der kommerziellen Skalierbarkeit von First Solar soll die Umwandlung von Solarenergie verbessert werden.

First Solar will die Entwicklung und Kommerzialisierung der nächsten Generation von Dünnschicht-Photovoltaik anführen. Das Unternehmen sieht großes Potenzial in Dünnschicht-Halbleitern und ist überzeugt, dass es gut positioniert ist, um Innovationen in diesem Bereich voranzutreiben. Evolar wurde von Experten der CIGS-Industrie gegründet und hat bereits...