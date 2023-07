First Solar: Großprojekt!

Der renommierte US-amerikanische Hersteller von Photovoltaikmodulen, First Solar, hat einen maßgeblichen Vertrag mit dem israelischen Energieriesen Energix Renewable Energy abgeschlossen. Dies wurde in einer Unternehmensmitteilung bekannt gegeben. Im Laufe des Zeitraums 2026 bis 2030 wird Energix insgesamt 5 Gigawatt an Photovoltaikmodulen von First Solar für deren Projekte in Israel, Polen und den USA beziehen. Des Weiteren nutzt Energix die Recycling-Dienstleistungen von First Solar, um eine nachhaltige Entsorgung ihrer außer Betrieb genommenen Module zu sichern. Trotz dieser positiven Nachricht reagierte die Aktie von First Solar eher negativ und verzeichnete einen Kursverlust von rund 0,78 Prozent. Die Aktie notiert derzeit bei einem Preis von etwa 170 Euro.

Der größte Abnehmer

Mit diesem Vertrag erweitert das...