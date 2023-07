First Solar: Erwartete Steigerung des Umsatzes im dritten Quartal hebt Stimmung der Aktionäre

In weniger als vier Monaten wird First Solar, ein Unternehmen mit Sitz in Tempe, Arizona, seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Zahlen und hoffen auf positive Umsätze und Gewinne. Wie entwickelt sich jedoch die Aktie von First Solar im Vergleich zum Vorjahr?

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens stolze 18,63 Milliarden Euro. Die Quartalszahlen sind daher von großer Bedeutung für Investoren weltweit. Analysten gehen derzeit davon aus, dass First Solar im dritten Quartal einen deutlichen Anstieg des Umsatzes verzeichnen wird. Im Vergleich zum Vorquartal soll der Umsatz um beeindruckende 34,40 Prozent auf insgesamt 922,95 Millionen Euro steigen.

Auch in Bezug auf den Gewinn erwartet man bei First Solar eine Verbesserung gegenüber dem...