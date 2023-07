First Solar: Erwartet starker Umsatzsprung in Q3 - Aktienprognosen versprechen +16,76% Gewinn

First Solar, ein Unternehmen mit Sitz in Tempe, Vereinigte Staaten, wird in 108 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorstellen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der First Solar Aktie beträgt 18,79 Mrd. EUR. Die Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 577,93 Mio. EUR, während jetzt ein Sprung um +34,40 Prozent auf 924,66 Mio. EUR prognostiziert wird. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +645,70% auf -6,06 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht gehen die Analysten davon aus, dass der Umsatz um +31,70 Prozent steigtfallen und der Gewinn um +1,86 Tsd. Prozent auf -4,95 Mio. EUR wächst...