First Solar: Aktionäre erwarten Quartalsbericht mit deutlichem Umsatzanstieg und Gewinnsteigerung

In knapp fünf Monaten wird das Unternehmen First Solar aus den Vereinigten Staaten seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Auch der Vergleich zur Vorjahresperformance der First Solar Aktie steht im Fokus.

Noch 143 Tage bis zum Veröffentlichungstermin: Die First Solar Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von etwa 16,73 Mrd. EUR wird die Anleger und Analysten in Kürze mit neuen Zahlen versorgen. Die Analystenschätzungen deuten dabei aktuell auf einen deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal hin. Im vierten Quartal des Jahres 2022 betrug der Umsatz noch 955,08 Mio. EUR, während nun ein Wachstum um beeindruckende +100,33 Prozent auf rund 1,91 Mrd. EUR erwartet wird. Zudem soll sich auch der bisherige Verlust...