First Solar Aktien: Gewinnprognose und Quartalszahlen in 35 Tagen erwartet

In 35 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen First Solar seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf beeindruckende 17,34 Milliarden Euro. Die Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf die Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal.

Im letzten Jahr konnte First Solar einen Umsatz von 586,42 Millionen Euro im dritten Quartal erzielen. Für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um rund 22,80 Prozent auf 856,93 Millionen Euro erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich deutlich verringern und...