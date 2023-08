First Solar Aktien: Analysten prognostizieren Umsatzsteigerung und Gewinnchancen trotz negativem Kurstrend

In weniger als zwei Monaten wird das Unternehmen First Solar aus Tempe, USA seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von First Solar 18,41 Mrd. EUR. Die Quartalszahlen werden daher mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Laut Analyseprognosen wird ein deutlicher Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 583,08 Mio. EUR, jetzt wird ein Sprung um +27,10 Prozent auf 881,97 Mio. EUR prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um +593,50% verringern und bei -6,57 Mio. EUR liegen.

Auf Jahresbasis zeigen sich die Analysten optimistisch für First Solar. Der...