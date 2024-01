First Solar Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Stimmung gegenüber der Aktie von First Solar ist hauptsächlich negativ, wie Analysten durch die Analyse von sozialen Plattformen festgestellt haben. In den vergangenen zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen von Nutzern der sozialen Medien rund um First Solar aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Zudem ergibt auch die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der First Solar derzeit bei 177,71 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 145,92 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 156,6 USD, was einer Distanz von -6,82 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht" Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von First Solar als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 beträgt 98,43 und der RSI25 beträgt 46,48, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In fundamentalen Aspekten wird First Solar im Vergleich zum Durchschnitt der Branche als unterbewertet betrachtet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,32 im Vergleich zum Branchen-KGV von 70,47, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

