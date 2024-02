First Solar Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

First Solar wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 28,01, was einen Abstand von 61 Prozent zum Branchen-KGV von 71,7 bedeutet. Basierend auf diesen fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Analysten sehen die First Solar ebenfalls positiv. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen sind 11 positiv, 5 neutral und 0 negativ. Kurzfristig gesehen gibt es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer aktuellen positiven Einschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die First Solar liegt bei 232,19 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 60,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet First Solar im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, da der Branchen-Durchschnitt bei 2,06 % liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der First Solar bei 171,18 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 144,99 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15,3 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 156,13 USD, was einer Distanz von -7,14 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit einer Gesamtbewertung von "Schlecht" beurteilt.